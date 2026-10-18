Denuncian la venta a través de YouTube de unas gafas que prometen "aclarar la visión"

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad la venta a través de YouTube de unas gafas que prometen "aclarar la visión".

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La organización alega que se trata de "publicidad engañosa".

Según subraya Facua en un comunicado, el anuncio explica que estas lentes son "inteligentes" y que han sido desarrolladas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto a la Universidad de Alicante. Entre sus principales beneficios indican la corrección de la visión y añaden que no hay necesidad de prescripción por parte de ningún profesional.

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El precio del artículo está valorado en 1.800 euros, pero en el anuncio se matiza que se aplicaría un descuento del 90% que las dejaría en solo 52 euros a la venta. Facua alerta de que "un simple cálculo matemático demuestra que esta afirmación es igualmente falsa porque un descuento del 90% sobre los 1.800 euros dejaría un precio de 180 euros, no de 52 euros como dice el anuncio".