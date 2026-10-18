Dentro de una semana se vuelven a cambiar los rejones para retrasarlos una hora

Dentro de una semana habrá que volver a cambiar los relojes al comenzar el horario de invierno para retroceder una hora en el tiempo.

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El cambio se producirá en la madrugada del domingo 25 de octubre cuando pasarán de ser las tres de la madrugada a las dos.

Desde este momento, España permanecerá en este horario hasta el siguiente cambio estacional que no llegará hasta marzo del 2027, cuando el horario adelantado se iniciará a las dos horas de la madrugada (hora peninsular) del domingo 29 de marzo.

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Este cambio viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea y coincide en épocas de transición, cuando se producen algunos de los cambios más reseñados en las horas de luz solar.

La medida se diseñó originalmente para aprovechar mejor la luz natural y favorecer el ahorro energético y se mantendrá hasta que no se apruebe una modificación de la normativa europea vigente.