'Cringe', 'random', 'glow up' o 'mood': ¿qué significan estas palabras que arrasan entre los adolescentes?

'Cringe', 'random', 'glow up' o 'mood' son algunas de las palabras que arrasan entre los adolescentes. Un vocabulario que triunfa sobre todo en redes sociales como Tiktok.

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A estas se unen otras expresiones como 'fomo', 'grwm', 'goat' o 'pov', 'stalkear', 'trolear', 'flexear', 'hacer ghosting' o 'estar de chill'.

Estos términos han sido sometidos a un estudio encabezado por investigadores del British Council (la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas) que ha presentado un proyecto que se hace llamar "el Diccionario para padres en apuros", donde se recoge un total de 70 palabras.

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Según informa la Agencia Europa Press, el estudio analiza cómo los adolescentes en España integran palabras y expresiones inglesas en su comunicación cotidiana en español, usadas principalmente para su comunicación cotidiana en redes sociales, videojuegos y contenidos digitales.

Las dos investigadoras principales del estudio, Elsa O'Brien, coordinadora de Inclusión Educativa del British Council, y Samantha Lewis, directora académica de Secundaria del British Council, declaran que "el inglés ya no es solo una lengua que se aprende, es un recurso que los jóvenes utilizan para expresarse, relacionarse y construir identidad en su día a día". También apuntan que estas expresiones son "el desarrollo de nuevas formas de comunicación adaptadas a su realidad digital y social".