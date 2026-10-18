El Salamanca CF UDS – Navalcarnero, a vencer el cansancio acumulado de la Copa RFEF

Tanto el Salamanca CF UDS como el Navalcarnero buscaron la final de la Copa RFEF y ambos quedaron apeados a domicilio. Los dos se verán las caras este domingo en el estadio Helmántico, a partir de las 17 horas, y al componente anímico se les suma la carga física.

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El Salamanca CF UDS jugó desde el minuto 3 en Sestao con uno menos por expulsión directa de Kelechi; mientras que el Navalcarnero clavó la rodilla en la prórroga en Huelva.

Ahora, los dos planteles se verán frente a frente en el estadio Helmántico y cerrarán la jornada 7 de la Segunda RFEF. Los de Muniain quieren seguir en la zona de privilegio y los madrileños buscarán los tres puntos para evitar los puestos peligrosos de la tabla.