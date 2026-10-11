El Salamanca CF UDS regresa a los puestos de playoff a Primera RFEF

La victoria del Salamanca CF UDS sobre la UD San Sebastián de los Reyes hace que los de Muniain vuelvan a los puestos de privilegio de la Segunda RFEF. Actualmente, el equipo charro es cuarto clasificado con doce puntos.

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La UB Conquense y el Atlético de Madrid C son los líderes con tres puntos, con uno menos están el Numancia y el Salamanca CF UDS y con dos menos el Talavera (que cierra los puestos de playoff).

Este miércoles, los pupilos de Iker Muniain visitarán al Sestao River en las semifinales de la Copa RFEF. El encuentro se jugará a las 19:30 horas en Las Llanas.