Iker Muniain reconocía que el descanso les ha venido bien y ya ponía el foco en el duelo ante la UD San Sebastián de los Reyes. El entrenador del Salamanca CF UDS confía en recuperar a Caramelo y tiene más dudas con Luis Bilbao.
Ánimos a Marc Prat. “Es lo más feo del fútbol, las lesiones. Cuando uno es jugador, sabe lo que eso significa y más cuando necesita una operación. Le hemos remitido todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza. Es una situación incómoda para él por no podernos ayudar en el campo cada domingo y además es un chico extraordinario. al que tenemos mucho cariño. Cuando se recupere quedará temporada y nos podrá ayudar”.
Trabajo semana. “Hemos hecho una semana interesante de entrenamiento y recuperación, que teníamos mucha carga. Afrontamos el partido con muchas ganas para reivindicarnos de la derrota del otro día. Que esa derrota no empañe las cosas que estamos haciendo bien. Tenemos la confianza intacta y eso en el fútbol es muy importante”.
Encadenar muchos partidos seguidos. “Físicamente afecta porque es una carga grande y más allá de eso hemos tenido ciertas bajas, lo que nos ha hecho tener todo muy apretado y pocos efectivos para poder tirar. En dos o tres partidos no hemos podido completar las convocatorias. Pero a su vez pienso que nos da ritmo si los jugadores son capaces de jugar miércoles y domingo”.
Recupera efectivos. “Es una buena noticia recuperar a Caramelo, que tenía una molestia muscular, y vamos a ver el entrenamiento cómo va hoy para estar en la lista. Con Luis Bilbao hablaré con él a ver qué sensaciones tiene”.
Más tiempo para el trabajo del cuerpo técnico. “Está todo muy comprimido cuando está esa seguidilla de partido, porque está la recuperación y el análisis de vídeo. Cuando se dan semanas limpias como esta, te da tiempo a todo”.
El rival. “El Sanse es un rival importante que se está instalando en las posiciones de arriba y el año pasado creo que hizo playoff. Eso dice que hace las cosas bien. Son un equipo sólido y que encaja poco, con gente más bien veterana que conoce bien la categoría”.