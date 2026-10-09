David Mingo ya es el nuevo presidente de la Diputación de Salamanca

David Mingo, alcalde de Santa Marta de Tormes, se ha convertido en la mañana de este viernes en el undécimo presidente de la Diputación de Salamanca desde el inicio de la Democracia. Mingo ha logrado la mayoría absoluta en la primera votación en un pleno celebrado en el patio del palacio de La Salina ante unas 150 personas.

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El pleno que ha dado la presidencia a Mingo ha comenzado con la toma de posesión del nuevo diputado, Alberto Torres, alcalde de San Pedro del Valle, que entra en sustitución de Javier Iglesias.

Tras jurar el cargo y recibir la medalla y el pin de la Diputación se ha procedido a convocar la mesa de edad formada por el diputado de más edad, Luis Rodríguez, y la de menos, Miriam Tobal. En ese momento ha comenzado la votación y cada diputado ha depositado un sobre cerrado en la urna.

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Solo dos nombres han resonado en el Patio de La Salina durante el recuento de votos. Fernando Rubio, que ha sido votado por sus compañeros del PSOE, y David Mingo Pérez, que ha recibido el apoyo unánime de sus compañeros y del diputado no adscrito.

Con 16 votos a favor de los 24 emitidos David Mingo ha sido nombrado presidente.

En ese momento ha llegado el juramento del cargo como nuevo regidor de la institución provincial.

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