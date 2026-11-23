El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de Ludoeducateca de Navidad, la iniciativa que potencia la concejalía de Bienestar Social y en donde se busca que las familias de la villa albense puedan conciliar vida familiar y laboral durante las vacaciones navideñas de los pequeños de la casa.

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La actividad está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y se desarrollará del 23 de diciembre al 8 de enero. Desde el consistorio se ha destacado que el programa cuenta además con plazas disponibles para niños con necesidades especiales, garantizando así la inclusión de todos los menores del municipio.

El horario será de 10:00 a 14:00 horas con un precio de 30 euros por niño o niña. Para adaptarse a todas las posibilidades, se cuenta con un servicio de madrugadores y tardones de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 horas, con un precio de 4 euros. De cara a facilitar la economía familiar, se hará una rebaja del 30 por ciento al segundo hermano inscrito.

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