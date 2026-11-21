El Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha abierto el plazo de inscripción de sus concursos navideños de escaparates, balcones y postales navideñas. Unas actividades previas a la programación de la Navidad.
Como principal novedad, a la subida de las cuantías registrada en los últimos años se suma este 2026 un cuarto premio de 50 euros en la categoría de balcones, que se añade a los galardones de 150, 100 y 75 euros para los tres primeros puestos. Por su parte, la modalidad de escaparates mantiene cinco premios dotados con 200, 150, 100, 75 y 50 euros.
Podrán participar los comercios y establecimientos con escaparates ambientados en la Navidad y los particulares que decoren sus balcones, valorándose especialmente la iluminación y ornamentación. Es obligatorio incluir iluminación y colocar en un lugar visible la Tarjeta de Participación facilitada por el consistorio. Las decoraciones deberán permanecer exhibidas hasta el 6 de enero.
Las inscripciones deben formalizarse en el Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible adjuntar una fotografía del escaparate impresa o enviarla al correo electrónico alcaldia@villaalbadetormes.com. El fallo del jurado se conocerá el 19 de diciembre y la entrega de premios tendrá lugar el 26 de diciembre a las 18:30 horas.
De forma paralela, el consistorio ha abierto también el plazo de participación para el tradicional certamen de postales navideñas, una iniciativa consolidada que se desarrolla en colaboración con los centros escolares de la villa para fomentar la creatividad artística entre los más jóvenes.