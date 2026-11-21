El Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha abierto el plazo de inscripción de sus concursos navideños de escaparates, balcones y postales navideñas. Unas actividades previas a la programación de la Navidad.

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Como principal novedad, a la subida de las cuantías registrada en los últimos años se suma este 2026 un cuarto premio de 50 euros en la categoría de balcones, que se añade a los galardones de 150, 100 y 75 euros para los tres primeros puestos. Por su parte, la modalidad de escaparates mantiene cinco premios dotados con 200, 150, 100, 75 y 50 euros.

Podrán participar los comercios y establecimientos con escaparates ambientados en la Navidad y los particulares que decoren sus balcones, valorándose especialmente la iluminación y ornamentación. Es obligatorio incluir iluminación y colocar en un lugar visible la Tarjeta de Participación facilitada por el consistorio. Las decoraciones deberán permanecer exhibidas hasta el 6 de enero.

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Las inscripciones deben formalizarse en el Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible adjuntar una fotografía del escaparate impresa o enviarla al correo electrónico alcaldia@villaalbadetormes.com. El fallo del jurado se conocerá el 19 de diciembre y la entrega de premios tendrá lugar el 26 de diciembre a las 18:30 horas.