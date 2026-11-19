El Ayuntamiento de Alba de Tormes se suma al ciclo ‘Mujeres Rurales Conectadas: Descubre, crea y comparte con IA’, una iniciativa gratuita dirigida exclusivamente a mujeres del medio rural para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.
Las formaciones se realizarán a través de Zoom, de 18:30 a 20:00 horas, y abordarán diferentes herramientas digitales. El programa incluye cuatro talleres independientes:
24 o 25 de noviembre: búsqueda de información con Perplexity y Gemini Notebook.
1 o 2 de diciembre: diseño de carteles y contenidos digitales con Canva y ChatGPT.
9 u 11 de diciembre: creación de vídeos con InShot y CapCut.
15 o 16 de diciembre: elaboración de historias interactivas con Genially y Canva.
Para participar es imprescindible realizar una inscripción individual para cada sesión a través de la web.