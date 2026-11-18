Alba de Tormes acogerá un encuentro muy especial este 23 de noviembre, con expertos en el ámbito de la accesibilidad universal que abordarán los retos de la inclusión en la arquitectura, el urbanismo y la gestión del patrimonio.

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En el edificio multiusos como lugar elegido,la sesión comenzará a las 09:30 horas con la apertura institucional. A las 10:00 horas, el arquitecto, profesor de la UPM y coordinador del curso, Carlos de Rojas Torralba, abrirá el bloque técnico analizando los criterios básicos de accesibilidad en la arquitectura y la rehabilitación. Posteriormente, a las 10:45 horas, el historiador del arte y técnico de accesibilidad Israel Muñoz Rodríguez profundizará en los retos para lograr un patrimonio accesible para toda la humanidad.

Programa del curso sobre Accesivilidad Universal de Alba de Tormes

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Más tarde, a las 12:00 horas, el doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Antonio Juncà Ubierna, quien tratará la accesibilidad en el urbanismo, los cascos históricos, parques y jardines. A las 12:45 horas, el presidente de Polibea, José Félix Sanz Juez, abordará la domótica y la accesibilidad cognitiva. Cerrará el ciclo a las 13:30 horas la doctora arquitecta de la ETS de Arquitectura de Valladolid, Rosa Bellido Pla, con una ponencia sobre accesibilidad en museos.