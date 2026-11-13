Alba de Tormes, naturaleza, historia, religiosidad y artesanía en INTUR

Bajo el lema “Atrévete con Alba de Tormes” la villa ducal ha presentado en INTUR todas sus fortalezas como destino turístico. La alcadesa de Alba, Concepción Miguélez, ha destacado las virtudes que atraen a cada año a miles de turistas hasta la villa: su historia, su naturaleza, el legado de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, su gastronomía y su artesanía. “Alba es un destino que se vive, que se siente y que te atrapa”, ha asegurado la alcaldesa durante su presentación.

Publicidad Publicidad

Unas fortalezas que se han visto reforzadas gracias a la inversión de más de 1,5 millones de euros que ha realizado el Ayuntamiento en infraestructuras e iniciativas turísticas. “El visitante se convierte en el protagonista de un viaje con una propuesta viva”, ha asegurado la alcaldesa que ha destacado la importancia de aspecto místico de Alba de Tormes, con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz como principales valedores, un turismo que mueve miles de peregrinos hasta la villa dentro de las distintas propuestas que hay.

Un turismo que ha mirado la naturaleza. La Vía Verde a través de la ruta de la Plata, el río, las jornadas micológicas o astroalba, con el único mirador de estrellas Starlite de la provincia. No ha faltado una mención a la artesanía, con su barro y su tradición alferera ni la maravillosa gastronomía de la villa.

Publicidad Publicidad