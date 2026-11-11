Alba continúa la mejora de los caminos arreglando el Viejo de Navales

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha comenzado las obras de la reparación de un tramo del Camino Viejo de Navales. Jose García, concejal de urbanismo ha explicado que la actuación cuenta con un presupuesto total de 60.867,77 euros, destinados a acondicionar esta vía para garantizar una mejor accesibilidad, mayor seguridad vial y optimizar las condiciones del tránsito. Según ha indicado García esta actuación es posible gracias a la financiación de los Fondos de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.