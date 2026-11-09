La Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico (DemIA) de

la Universidad de Salamanca organiza el próximo jueves, 12 de noviembre, el II Simposio en Inteligencia Artificial Fiable aplicada al Reto Demográfico, que tendrá lugar en Alba de Tormes gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la villa. La jornada reunirá a investigadores, instituciones, empresas y profesionales para analizar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a afrontar los desafíos demográficos y socioeconómicos de los territorios rurales.

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El apoyo del consistorio refleja un interés compartido: llevar la investigación universitaria a los municipios que viven de cerca la despoblación y que necesitan soluciones concretas. Alba de Tormes es, además, un referente de servicios para su entorno. Su Centro de Acción Social da cobertura a 28 municipios de la comarca, con una población conjunta de más de 13.500 habitantes, una realidad que encaja de lleno con los objetivos de la Cátedra DemIA: impulsar una inteligencia artificial fiable, que genere oportunidades, mejore los servicios y favorezca el desarrollo de las zonas rurales.

Tras una primera edición celebrada en Béjar, el simposio se afianza como punto de

encuentro entre la universidad y el territorio. El programa abordará el potencial de la inteligencia artificial en ámbitos como la salud, la educación, la agricultura y el desarrollo rural, junto a cuestiones relacionadas con la ética, la sostenibilidad y el uso responsable de estas tecnologías. Habrá ponencias,

presentaciones científicas, sesiones de pósteres y espacios de debate, además de la presentación de proyectos innovadores y la entrega de los Premios DemIA a las mejores contribuciones.

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