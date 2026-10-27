Fallece Bernardo Pérez Correas, maestro alfarero de Alba de Tormes

Alba de Tormes despide este martes a uno de sus referentes en el mundo de la alfarería. Ha fallecido Bernardo Pérez, maestro alfarero perteneciente a una de las grandes familias artesanas de la villa ducal. Bernardo era hijo y nieto de alfareros y el torno fue su herencia familiar desde joven. Sin embargo, su maestría trascendió de la cerámica funcional, necesaria para los hogares y que proveía de trabajo para pasar a ser considerada un verdadero arte ya que de sus manos salieron todo tipo de piezas decorativas en la que destacaba un estilo único y personal.

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Su filigrana era característica, con una manera diferente de montar las pequeñas piezas y adornos que conforman cada una de las composiciones de su taller. Un trabajo que le trajo numerosos reconocimientos a modo de premios y galardones. De hecho, el año pasado una exposición mostró en la villa ducal su legado artístico y su obra.

El Ayuntamiento de Alba se ha sumado al pésame de toda la villa. “Con su partida nos deja uno de los últimos referentes de una generación clave de artesanos que ha marcado la identidad, la historia y la tradición de nuestra alfarería”, ha asegurado en sus redes sociales destacando que su legado continúa en las siguientes generaciones familiares, concretamente en su hijo Tomás Pérez y su nieto.

Además, Bernardo fue también maestro alfarero dando clases en el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca y en el Centro Ocupacional Reina Sofía de Alba de Tormes.

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