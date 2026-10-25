Alba concluye las obras para la adecuación del camino rural en la zona de La Vía

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha concluido los trabajos para la mejora y adecuación del camino rural situado en la zona denominada La Vía. El proyecto cuenta con un presupuesto de 7.830,08 euros y está financiado al 100% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2026.

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Durante estos trabajos se ha ejecutado el proyecto consistente en la limpieza exhaustiva de las cunetas laterales para eliminar el exceso de vegetación y la ejecución de un cruce transversal bajo el camino mediante la colocación de dos colectores de hormigón de Asimismo, sobre la plataforma existente se ha llevado a cabo un saneo de baches con aporte de zahorra artificial de machaqueo, garantizando el correcto extendido y la colmatación de los desperfectos.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el concejal de Urbanismo, José García, han puesto en valor esta intervención: "Gracias a la financiación completa de la Junta de Castilla y León, solucionamos un problema recurrente de acumulación de agua y baches, canalizando adecuadamente las escorrentías hacia el río y garantizando un acceso seguro y duradero".