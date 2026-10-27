Carmen Fúnez en Salamanca: “No ha habido un presidente del gobierno que más daño le haya hecho a las mujeres españolas”

La vicesecretaria nacional de Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir sus compromisos en materia de regeneración democrática y políticas sociales, y ha defendido que España necesita un Ejecutivo que reduzca los impuestos, impulse el empleo y fortalezca los servicios públicos. “Sánchez ha sido un gran fraude para la política española, pero fundamentalmente para la política social”, ha asegurado durante una visita a Salamanca, en la que ha conocido el proyecto de Viveros el Arca, gestionado por Asprodes, y ha mantenido una agenda centrada en las entidades sociales.

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Fúnez, que ha estado acompañada por el presidente provincial del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha situado la corrupción, el paro y el empobrecimiento de la clase media entre los principales argumentos contra la gestión del Gobierno. También ha aprovechado su intervención para criticar los problemas ferroviarios y sus consecuencias para los trabajadores, en una provincia que conoce las dificultades de las conexiones por tren.

La dirigente popular ha comenzado poniendo en valor el trabajo de las entidades sociales, a las que ha definido como un apoyo fundamental para las personas con discapacidad, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y sus familias. “Las políticas sociales son políticas que nos afectan y que nos implican a todos, porque todos somos vulnerables”, ha señalado, antes de defender el fortalecimiento del Estado del bienestar.

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Corrupción y críticas al discurso feminista de Sánchez Uno de los principales ejes de su intervención ha sido la corrupción. Fúnez ha recordado que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura con la regeneración democrática como uno de sus argumentos y ha cuestionado que ese compromiso se haya cumplido.