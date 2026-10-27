Salamanca abre nuevas formaciones con becas remuneradas de 13,45 euros al día para personas desempleadas

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para participar en dos nuevas acciones formativas del proyecto Laboris Helmántica, destinadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas. Las formaciones ofertadas son ‘Formación básica para celadores’ y ‘Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales’, ambas con posibilidad de acceder a becas remuneradas.

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Cada acción formativa contará con un máximo de 15 becas, dotadas con 13,45 euros por día de asistencia. Estas ayudas están destinadas a compensar los gastos derivados de la formación, el transporte y la conciliación por el cuidado de familiares, siempre que los ingresos de las personas beneficiarias no superen el 75% del IPREM vigente.

Los itinerarios formativos estarán compuestos por una media de ocho módulos, entre los que se incluye uno de prácticas profesionales no laborales. Además, se completarán con formación transversal y complementaria, así como tutorías individuales o grupales. La duración variará en función del contenido de cada acción.

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Los participantes estarán cubiertos por una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, cuyos costes asumirá íntegramente el Ayuntamiento durante el desarrollo de la actividad. Asimismo, cada persona contará con un tutor de empleabilidad que la acompañará durante su itinerario individualizado para favorecer sus posibilidades reales de encontrar trabajo.

Requisitos para acceder a las becas Para participar en la convocatoria es necesario tener plena capacidad de obrar y contar con nacionalidad española, de algún Estado miembro de la Unión Europea o con autorización de residencia y trabajo en España.

También será obligatorio estar empadronado en Salamanca capital, salvo en el caso de las personas procedentes del Centro de Inserción Social de Salamanca que acrediten su arraigo en la ciudad mediante un informe de dicho centro. Además, los solicitantes deberán estar inscritos como personas desempleadas no ocupadas en alguna de las dos oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital salmantina.

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La convocatoria está dirigida a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con especial atención a las mujeres, personas con una discapacidad igual o superior al 33% y otras personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pobreza, riesgo de exclusión social o discriminación. En este último caso, la situación deberá acreditarse mediante un informe de los Servicios Sociales.

Preferencia para varios barrios de Salamanca Aunque la convocatoria está abierta a toda la ciudad, tendrán preferencia las personas procedentes de determinadas zonas. En concreto, se priorizará a los residentes en la zona trastormesina, que comprende Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega; la zona noroeste, con Pizarrales, El Carmen y Blanco; y la zona norte, en el barrio de Garrido Norte.

No obstante, si las plazas no se cubren con personas procedentes de estas áreas, podrán acceder solicitantes del resto de barrios de Salamanca que cumplan los requisitos establecidos.

Cómo presentar la solicitud y cuál es el plazo Las personas interesadas deberán presentar una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca o a través de cualquiera de las vías previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo establecido es de 20 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. El modelo de solicitud figura en dicha publicación.

El proyecto Laboris Helmántica dispone de un presupuesto total de 1.538.965,57 euros. De esta cantidad, el 60%, equivalente a 923.379,34 euros, procede del Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) para el periodo 2021-2027.