Publicada la cuantía retributiva de las guardias y exenciones en incendios forestales en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha publicado la orden por la que se ha determinado el riesgo potencial, el número y la cuantía retributiva de las guardia, el régimen de exenciones y el procedimiento de selección del personal del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad para el año 2026.

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Publicado ya en el Boletín Oficial de Castilla y León, se han fijado las gratificaciones con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Para ello, las cuantías por jornada laborable se establecen en 209,93 euros para los jefes de jornada y técnicos de guardia; 164,07 euros para los técnicos de operaciones; 156,77 euros para los agentes medioambientales y forestales helitransportados; 149,45 euros para los agentes medioambientales y forestales de tierra; 138,88 euros para los celadores y 107,47 euros para los conductores. En días festivos, estos importes se incrementan hasta los 435,94 euros en el caso de los jefes de jornada, 340,82 euros para los técnicos de operaciones de jornada y 278,57 euros para los técnicos de guardia, entre otros colectivos.

Asimismo, esto afectará a 41.461 guardias entre los distintos colectivos que componen el operativo en las nueve provincias autonómicas y en los centros autonómicos y provinciales de mando, a 31.078 guardias a los agentes medioambientales y forestales, 5.330 a los técnicos (jefes de jornada y técnicos de guardia), 2.783 a conductores, 1.373 a técnicos de operaciones y 897 a celadores.

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