Estas son las principales novedades de la programación semanal de la Red de Bibliotecas Municipales

Entre las principales novedades de la programación semanal de la Red de Bibliotecas Municipales destaca una sesión de cineclub, una narración oral y la apertura del plazo para participar en ‘Pasaporte Volteo 2026’, el Festival de Movimiento de Salamanca.

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La sesión de cineclub ‘El túnel del fuelle’ (‘Hauspoa & Tunela), de Gorka Hermosa e Iñaki Pinedo será este miércoles 28 de octubre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, con entrada libre hasta completar el aforo. A mayores habrá un coloquio y un miniconcierto de Gorka Hermosa.

La narración oral ‘Elas’ a cargo de Vero Rilo estará dirigida tanto al público joven como adulto y tendrá lugar el jueves, 29 de octubre, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Torrente Ballester. En este caso se requiere invitación previa que se pueden recoger en todas las bibliotecas de la red.

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Por otro lado, la Red de Bibliotecas Municipales ha abierto el plazo de inscripción para participar en ‘Pasaporte Volteo 2026’, el Festival de Movimiento de Salamanca, que llegará al teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester del 7 al 28 de noviembre con propuestas de danza, teatro, circo y performance.