30.000 nuevos árboles llenarán las zonas urbanas y forestales de Salamanca

El Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde continúan realizándose en Salamanca, en esta ocasión con la plantación de otros 30.000 árboles en la ciudad que se repartirán tanto por las zonas urbanas como en las zonas ajardinadas de la capital del Tormes.

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De este modo, se quiere continuar con el fiel compromiso de seguir reforestando distintas partes de la ciudad. A esto, se suma también la licitación del contrato para el suministro de ejemplares que se distribuirán entre zonas urbanas (parques, jardines, calles, plazas y bulevares) y zonas forestales, reforzando los bosques ya existentes o proyectos de renaturalización financiados con fondos europeos como la EDUSI Tormes+ y el LIFE Vía de la Plata. El presupuesto base es de 148.396,56 euros.

Las plantaciones de los árboles se realizarán en los siguientes lugares de la ciudad: la ribera del Arroyo del Zurguén, el Cordel de Miranda hasta Arapiles, la calle Juan Bautista de Toledo, la calle Cordel de Merinas de Chamberí, el Parque de El Baldío, el parque astronómico de Chamberí, la zonas verdes en el polígono industrial El Montalvo II junto al término municipal de Carbajosa de la Sagrada, el Teso de la Feria, la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, los Corredores Verdes de Huerta Otea y El Marín, los parques de los Huertos Urbanos, Elio Antonio de Nebrija, Miguel Delibes, Würzburg y Chinchibarra, el bulevar del Padre Basabe, el segundo acceso al Estadio Municipal Reina Sofía, la nueva plaza de Vistahermosa, el barrio La Vega, la plaza de Santa Cecilia, la avenida de Salamanca junto al barrio Blanco, el Cerro de San Vicente y el entorno del Palacio de Congresos.

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