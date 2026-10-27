Los sentimientos vividos durante la pandemia del COVID-19 afloran en Salamanca

Este miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas, la Sala de la Palabra acogerá, con entrada libre la presentación de una nueva publicación editada por el Ayuntamiento de Salamanca.

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Se trata del libro ‘Un tiempo sin abrazos. Crónicas de una pandemia’, obra de las escritoras salmantinas Asunción Escribano y Charo Alonso. Además de las autoras, participará en el evento la ilustradora Carmen Borrego.

Tal y como apuntan desde el consistorio, a través de esta publicación sus autoras quieren dejar testimonio literario de los días del confinamiento provocado por la COVID-19. Con este objetivo, a través de diarios y breves crónicas, "las autoras convierten la experiencia del encierro en una reflexión sobre la fragilidad humana, la memoria, la esperanza y la necesidad de los afectos".

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