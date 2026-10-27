¿Cuáles son las dos mejores recetas con legumbres de Salamanca?

250 gramos de garbanzos de Pedrosillo previamente cocidos

150 gramos de harina de garbanzo

50 gramos de manteca de cerdo ibñerico

50 gramos de queso curado

50 gramos de jamón ibérico picado en virutas

50 mililitros de agua de la cocción de los garbanzos

50 mililitros de agua fría

Zumo de medio limón

2 dientes de ajo morado

Pimentón dulce o picante

Brotes verdes o perejil picado

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva virgen extra

En un cuenco se mezcla la harina de garbanzo con un pizca de sal y 20 gramos de queso rallado, se añade la manteca en trocito pequeños y trabajamos con los dedos para obtener una textura arenosa. Más tarde se vierte el agua fría poco a poco hasta formar una masa compacta. Se estira la masa y forramos cuatro moldes individuales de tartaleta previamente engrasada. Se pincha el fondo co un tenedor y se hornea a 180 grados durante quince minutos hasta que queden doradas y crujientes. En un caso de batidora, se trituran los garbanzos cocidos junto con el ajo, 30 gramos de queso rallado, el zumo de limón, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal, pimienta negra y un chorrito de agua de su cocción hasta lograr una crema fina y untuosa. Rellenamos las tartaletas horneadas con el hummus y coronamos con las virutas de jamón ibérico, una pizca de pimentón, unas hojas verdes frescas y un hilo final de aceite de oliva. Servimos templadas o a temperatura ambiente en una bandeja o plato llano.