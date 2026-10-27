¿Cuáles son las dos mejores recetas con legumbres de Salamanca?

El concurso de recetas premiará por tercer año consecutivo la originalidad, la presentación y, sobre todo, incorporar ingredientes locales. La receta ganadora tendrá como premio una comida para dos personas en uno de los establecimientos adheridos a ‘Salamanca para Comérsela’. Además, para el primero y el segundo, se añadirán sus recetas en el recetario del próximo año.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin vinculación con el sector de la hostelería ni sean profesionales de la cocina. El plazo de presentación de las recetas se mantendrá abierto del 27 de octubre al 11 de noviembre, a través del email escueladeconsumo@aytosalamanca.es y presencialmente en la OMIC, situada en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados.
¿Cuáles fueron las dos mejores recetas con legumbres del pasado año?
Croquetas de cocido, de Mari Ángeles Sánchez Hernández
- 300 gramos de carne
- Sobrante del cocido (ternera, gallina y jamón)
- 100 gramos de harina de garbanzo
- 200 mililitros de caldo de cocido
- 600 mililitros de leche entera
- 50 gramos de mantequilla
- 4 huevos
- Pan rallado
- Sal
- Aceite de oliva suave para freír
Picamos o trituramos finalmente las carnes del cocido y reservamos. En una cazuela aparte, se derrite la mantequilla a fuego medio, se añade la harina de garbanzo y se rehoga un par de minutos para tostarla ligeramente. Después vertemos el caldo de cocido y la leche poco a poco sin dejar de remover con las varillas para evitar grumos, incorporando una pizca de sal y las carnes picadas. Se cocina todo a fuego medio hasta obtener una masa espesa y homogénea que se despegue de las paredes. Se pasa la masa a una fuente y la dejamos enfriar completamente en la nevera tapada con papel film en contacto directo para que coja cuerpo. Se forman las croquetas y las pasamos primero por huevo batido y después por pan rallado. Las freímos por tandas en abundante aceite bien caliente hasta que queden doradas por fuera.