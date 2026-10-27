Casi todas las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas el festivo del 2 de noviembre

Las instalaciones deportivas de Salamanca permanecerán totalmente cerradas al público por el festivo del próximo lunes, 2 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos.

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Esta medida tomada afectará al Complejo Deportivo Rosa Colorado, al pabellón La Salud y a su pista cubierta, al frontón San José, al pabellón Reina Sofía, al pabellón Julián Sánchez ‘El Charro’, al Complejo Deportivo Lazarillo de Tormes, al Complejo Deportivo Helmántico y al Complejo Deportivo Río Tormes.

Los dos únicos pabellones que no se verán afectados serán las instalaciones del Würzburg Silvia Domínguez, para atender las primeras necesidades del equipo del Meins Avenida, y La Alamedilla, para dar respuesta al primer equipo de Salamanca Fútbol Sala.