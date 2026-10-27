A subasta local destinado a aparcamientos en pleno centro de Salamanca

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una subasta en pleno centro de Salamanca, un local de 188 metros cuadrados situado en la Gran Vía, 59-61. Una planta baja que data de 1980 y que estaría destinado principalmente para aparcamientos de vehículos.

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El anuncio del BOE es el BOE-B-2026-35013, con una tasación del inmueble situada en los 311.183,60 euros, con una puja mínima en los 217.828,52 euros. El importe del depósito es de 15.559,18 euros, mientras que el tramo entre pujas sería el mismo.

Toda la información sobre la subasta y cómo participar se puede encontrar aquí.