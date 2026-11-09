El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, tendrá dedicación exclusiva en la Diputación de Salamanca

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, tendrá régimen de dedicación exclusiva en la Diputación de Salamanca. El nombramiento ha sido efectivo desde el pasado viernes 6 de noviembre, aunque la resolución ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia. El alcalde de Béjar por tanto estará liberado de su empleo para trabajar a tiempo completo en la institución provincial.

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Cámara sustituye a Carmen Ávila, alcaldesa de Peñaranda, cuya jubilación hace incompatible el sueldo de la Diputación y que ya presentó su renuncia. Su cargo será diputado sin delegación con un sueldo bruto anula asignado de 63.265,76 euros. Hasta ahora Antonio Cámara cobraba como diputado las indemnizaciones por asistencias. Asimismo, desde que se hizo cargo de la alcaldía de Béjar, no tenía dedicación en el Ayuntamiento de la ciudad textil.

El diputado se une a la lista de ocho diputados que tienen dedicación en La Salina. Son por parte del Partido Popular David Mingo como presidente, Carlos García Sierra y Pilar Sánchez Sierra como vicepresidentes y en el caso de la diputada además portavoz de su grupo, Jesús María Ortiz, Antonio Labrador y Nieves García como diputados con delegación y por parte del PSOE, Fernando Rubio que es portavoz y Carlos Fernández Chanca como diputado sin delegación. Cabe recordar que al principio de la legislatura Celestino del Teso contaba con una dedicación exclusiva y la portavocía de su grupo, que perdió al ser expulsado de Vox en julio de 2025 y pasar a ser diputado no adscrito.