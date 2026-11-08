Ciudad Rodrigo camina unida contra el cáncer y rinde homenaje a las víctimas de Urda

Una marea verde ha recorrido este domingo las calles de Ciudad Rodrigo en una multitudinaria muestra de apoyo y solidaridad. Más de 600 vecinos de todas las edades han respondido a la convocatoria de la Marcha Contra el Cáncer, un evento organizado por la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

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El corazón del municipio, la Plaza Mayor, ha acogido el arranque de la caminata. La presidenta de la delegación local, Verónica María Sastre, ha encabezado el cortejo y ha dado el pistoletazo de salida junto al alcalde, Marcos Iglesias, acompañados por integrantes de la junta directiva de la AECC y miembros de la Corporación municipal.

El acto ha contado también con un emotivo espacio para el recuerdo. Instantes antes de comenzar el recorrido, los participantes han guardado un minuto de silencio y han portado lazos negros repartidos por la organización, rindiendo homenaje a las víctimas del reciente accidente ferroviario de Urda.