El mercado navideño de Ciudad Rodrigo tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre

Ciudad Rodrigo ya está enfrascado en la preparación de las celebraciones navideñas y ha convocado el concurso de decoración navideña y la solicitud de puestos para el mercado navideño que tendrá lugar en diciembre.
Así, por tercer año consecutivo, la ciudad acogerá el mercado navideño que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en la plaza del Buen Alcalde. Los puestos de venta estarán orientados a alimentación y productos navideños, juguetes y regalos infantiles y artesanía. Tendrá capacidad para unos 25 puestos.
Por otra parte, el concurso de decoración navideña busca apoyar e impulsar el comercio mirobrigense, en este caso, durante la época navideña. Así pues, y por undécimo año consecutivo, este Ayuntamiento ha organizado el certamen que se celebrará a partir del 4 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos inclusive. Con este concurso se pretende impulsar al comercio y a la participación ciudadana en el embellecimiento y ornamentación de puertas, fachadas y balcones, escaparates, establecimientos y locales, calles, plazas y demás rincones o espacios singulares de nuestro municipio, consiguiendo con esta colaboración conjunta -del comercio y los vecinos-, enriquecer las zonas comerciales, calles y barrios mirobrigenses, y en definitiva, embellecer y engalanar la imagen de nuestra ciudad en la época navideña, además de ser un revulsivo en las compras navideñas.
Con este concurso se busca el apoyo de vecinos a los establecimientos comerciales o locales ubicados en sus inmediaciones para potenciar las visitas a sus calles comerciales y barrios durante la época navideña, e incentivar el cuidado y embellecimiento de la ciudad, potenciar el atractivo turístico, así como representar el aspecto artístico y el carácter tradicional o iluminación artística de la ciudad en navidad. Dentro de la temática de Navidad, se pide que los comerciantes apuesten por recrear los Cuentos de Navidad para poder reutilizar el material del año pasado añadiendo nuevos elementos. Estos cuentos serán leídos el día en que se fije la visita del jurado a la zona comercial en concreto, en caso de haber participado con esta iniciativa. Los premios serán 500 euros para el primer premio, 400 para el segundo y 300 para el tercero.