El mercado navideño de Ciudad Rodrigo tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre

Ciudad Rodrigo ya está enfrascado en la preparación de las celebraciones navideñas y ha convocado el concurso de decoración navideña y la solicitud de puestos para el mercado navideño que tendrá lugar en diciembre.

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Así, por tercer año consecutivo, la ciudad acogerá el mercado navideño que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en la plaza del Buen Alcalde. Los puestos de venta estarán orientados a alimentación y productos navideños, juguetes y regalos infantiles y artesanía. Tendrá capacidad para unos 25 puestos.

Por otra parte, el concurso de decoración navideña busca apoyar e impulsar el comercio mirobrigense, en este caso, durante la época navideña. Así pues, y por undécimo año consecutivo, este Ayuntamiento ha organizado el certamen que se celebrará a partir del 4 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos inclusive. Con este concurso se pretende impulsar al comercio y a la participación ciudadana en el embellecimiento y ornamentación de puertas, fachadas y balcones, escaparates, establecimientos y locales, calles, plazas y demás rincones o espacios singulares de nuestro municipio, consiguiendo con esta colaboración conjunta -del comercio y los vecinos-, enriquecer las zonas comerciales, calles y barrios mirobrigenses, y en definitiva, embellecer y engalanar la imagen de nuestra ciudad en la época navideña, además de ser un revulsivo en las compras navideñas.

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