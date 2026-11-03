Ciudad Rodrigo acoge “La Raya Ilustrada”, un encuentro de ilustradores de España y Portugal

El próximo 10 de noviembre Ciudad Rodrigo acogerá la primera edición del proyecto “La Raya Ilustrada”, una iniciativa trasfronteriza sobre ilustración que contará con la presencia de cuatro profesionales del sector entre los que se encuentra el salmantino Tomás Hijo.

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La cita, que unirá Castilla y León y el Centro de Portugal, está promovida por la Junta de Castilla y León en cooperación con la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), en el marco del proyecto “CENCYL Proximidad”, financiado por el programa europeo Interreg POCTEP.

La jornada gira en torno a una pregunta: ¿hace falta vivir en Madrid, Barcelona o Lisboa para dibujar para el mundo? Bajo el eje «Periferias y Descentralización Creativa», el encuentro reivindica cómo las redes digitales, los nuevos modelos de distribución y la autoedición permiten construir carreras internacionales de primer nivel desde ciudades medianas o entornos rurales, sin pasar por las capitales.

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El cartel reúne, a partes iguales, a cuatro ilustradores de ambos lados de la frontera. Por Castilla y León, el salmantino Tomás Hijo, ilustrador de numerosos libros y participante en varias películas de Guillermo del Toro, así como premio de la Tolkien Society y la vallisoletana Rut Pedreño, premio al Mejor Cómic Infantil y Juvenil del Salón del Cómic de Barcelona 2022. Por Portugal, Eva Evita, primera ilustradora portuguesa en ganar el Catálogo Iberoamérica Ilustra, y Mariana A Miserável, una de las voces más singulares de la escena independiente y del circuito de fanzines del país vecino.

El programa se desarrolla en dos espacios de la calle San Fernando. Por la mañana, la UNED acogerá la conferencia inaugural de Eva Evita, una mesa redonda entre Rut Pedreño y Mariana A Miserável sobre autoedición y creación fuera de los circuitos establecidos, y la conferencia de Tomás Hijo sobre mitología y territorio. Por la tarde, el Espacio I albergará cuatro talleres prácticos simultáneos en grupos reducidos, con una particularidad: la asignación cruzada de plazas, que sentará a estudiantes españoles con las artistas portuguesas y viceversa, haciendo del intercambio entre ambos países una experiencia real y no solo un lema.

«Queremos demostrar que no hace falta irse a Madrid, Barcelona o Lisboa para construir una carrera internacional en la ilustración. Los cuatro artistas del cartel lo prueban cada día, y Ciudad Rodrigo, en plena Raya, es el lugar perfecto para contarlo», señala Antonio Garrido, coordinador de la jornada.

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