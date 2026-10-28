Ciudad Rodrigo acoge un encuentro de la Red de Ciudades CENCYL

Ciudad Rodrigo ha acogido este miércoles una nueva reunión de trabajo de la Red de Ciudades CENCYL, en la que participan municipios de Castilla y León y de la Región Centro de Portugal para avanzar en la ejecución de los proyectos europeos Adapt Clima CENCYL y Aclima Urban CENCYL, financiados por el programa Interreg Poctep, y a los que ha dado la bienvenida y el agradecimiento por su labor el teniente de alcalde, Ramón Sastre.

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La celebración de este encuentro refuerza el papel de Ciudad Rodrigo dentro de la Red CENCYL, una alianza de cooperación transfronteriza que impulsa estrategias comunes para afrontar retos compartidos como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad urbana, la gestión eficiente de los recursos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante la jornada, los socios han abordado el cierre técnico del proyecto ADAPT CLIMA CENCYL, que ha permitido desarrollar experiencias piloto de adaptación climática en los distintos municipios de la red, así como avanzar en la puesta en marcha de ACLIMA URBAN CENCYL, una iniciativa centrada en la acción climática urbana, la resiliencia territorial y la innovación aplicada a las ciudades.

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Entre las iniciativas que se desarrollarán en el marco de ACLIMA URBAN CENCYL destaca la puesta en marcha de actuaciones vinculadas a la Nueva Bauhaus Europea (NEB), una iniciativa impulsada por la Comisión Europea que promueve soluciones urbanas sostenibles, inclusivas y de calidad. Entre los asuntos que se abordarán durante la reunión figura la propuesta de creación de un Nodo NEB CENCYL, concebido como un espacio de colaboración entre administraciones, entidades especializadas, universidades y agentes sociales para compartir conocimiento y desarrollar metodologías comunes de regeneración urbana.

En el marco de este nuevo proyecto, Ciudad Rodrigo participará activamente en los trabajos vinculados al Nodo NEB y desarrollará su propia iniciativa piloto en la ciudad. Con la celebración de esta jornada de trabajo, Ciudad Rodrigo reafirma su compromiso con la cooperación transfronteriza y con la construcción de un modelo de ciudad más resiliente, sostenible y preparada para responder a los retos ambientales y sociales de las próximas décadas.

El trabajo desarrollado en el marco del proyecto ACLIMA URBAN CENCYL pretende que las actuaciones de regeneración urbana no se limiten a mejorar la eficiencia ambiental o la adaptación climática, sino que contribuyan también a generar espacios públicos accesibles, saludables, atractivos y adaptados a las necesidades de las comunidades locales.