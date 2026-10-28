Castilla y León moviliza al Grupo de Rescate y varias unidades sanitarias ante el accidente ferroviario de Toledo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comunicado este miércoles que su ejecutivo ha decidido movilizar al Grupo de Rescate y Salvamento y varias unidades sanitarias helitransportadas para colaborar en la asistencia de las víctimas del accidente ferroviario registrado este 28 de octubre entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo.

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Así lo ha comunicado a las 10:29 horas a través de sus redes sociales en una publicación en la que ha apuntado que acababa de hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle “toda la solidaridad” de Castilla y León y poner a su disposición sus recursos sanitarios y de Emergencias.

Acabo de hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para trasladarle toda la solidaridad de Castilla y León y poner a su disposición nuestros recursos de Emergencias y sanitarios. Ya hemos movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento y varias unidades sanitarias helitransportadas. Toda nuestra ayuda y nuestros medios están a su disposición para colaborar en lo que sea necesario. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 28, 2026 “Toda nuestra ayuda y nuestros medios están a su disposición para colaborar en lo que sea necesario”, ha expresado. Esta declaración se ha producido después de conocerse que dos trenes de Alta Velocidad, de las compañías de Renfe e Iryo, chocaron cerca del municipio toledano de Urda en la línea entre Madrid y Andalucía a las 8:45 horas de este miércoles.

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Esta movilización también la ha comunicado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 a través de sus redes sociales, donde han añadido los números de teléfonos de ADIF que se han puesto a disposición para la atención de las víctimas.

Accidente ferroviario de #Urda Teléfonos de atención a víctimas facilitdos por ADIF: 900 10 10 20 900 00 14 02 Castilla y León,a través de Protección Civil y Emergencias de @jcyl se ha puesto a disposición de Castilla La Mancha para colaborar con los recursos que sean necesarios — 112 Castilla y León (@112cyl) October 28, 2026

Además, el presidente del PP de Castilla y León ha suspendido el acto de la precampaña de las elecciones generales previsto para este miércoles en Tordesillas (Valladolid) junto al presidente del PP en esta provincia, Conrado Íscar, tal y como ha apuntado la agencia Ical.