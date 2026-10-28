Un hombre pierde su hogar y deja a su gato en un refugio: la historia que conmociona a Salamanca

El pasado domingo 25 de octubre, las redes sociales de la Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas publicaron un vídeo que conmocionó a parte de la sociedad salmantina. En él, se refleja la historia de Francisco, un hombre que, tras quedarse sin hogar por motivos económicos, se ha visto obligado a llevar a su gato, Perla, en el refugio de la citada Aspap.

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"Me he quedado en la calle y tengo un gato, pero no puedo tenerlo conmigo en la calle", explica Francisco, explicando así que ha decidido darle una mejor vida a Perla y buscarle un nuevo hogar temporal: la protectora de la asociación salmantina Aspap.

"Estoy buscando una habitación en la que pueda quedarme para, así, poder recogerlo del refugio en cuando pueda", explica emocionado el hombre, dejando claro que su intención es volver a por su mascota en cuanto la situación mejore.

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Como respuesta, la representante de la Asociación Salmantina Protectora de Animales y Plantas de Salamanca ha intervenido para dejar clara su intención de cuidar a Perla: "Te aseguro que lo vamos a cuidar muy bien", declara. Además, ha aprovechado la situación para hacer una petición a la ciudadanía: "Si alguien tuviese una casa de acogida para que no estuviera en el refugio sería fantástico".

De esta manera, Aspap ha conseguido, a través de sus redes sociales, conmocionar a parte de la comunidad de Salamanca. Además, en su mensaje, han denunciado que el Ayuntamiento de Salamanca no otorga ayudas a esta situación "ya que el gato tiene chip".