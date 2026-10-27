Policías nacionales y guardias civiles sin acuerdo con el Ministerio del Interior tras pedir una jubilación digna

Representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han iniciado este martes un encierro pacífico e indefinido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, para exigir al Ministerio del Interior una solución a sus reivindicaciones sobre la jubilación.

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La movilización se ha producido después de que una nueva reunión con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska concluyera sin acuerdo. Los representantes de ambos cuerpos han anunciado que mantendrán la protesta hasta obtener compromisos concretos por parte del Gobierno.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, así como de las asociaciones de la Guardia Civil AUGC, JUCIL, ASESGC, APC, IGC y AEGC.

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Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones de jubilación con las de otros cuerpos policiales autonómicos y locales. Asimismo, reclaman el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo.

Los convocantes han hecho un llamamiento a los agentes para que apoyen la protesta de forma pacífica y han insistido en la necesidad de alcanzar soluciones que permitan corregir las diferencias que denuncian.