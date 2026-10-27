La Junta destina más de 1.044 millones de euros a Industria, Universidades y Empleo en 2027

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio contará en 2027 con un presupuesto de 1.044,42 millones de euros, un 8,65 % más que en las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2024. El proyecto presupuestario de la Junta de Castilla y León recoge fondos para financiar las universidades públicas, impulsar la investigación, apoyar a empresas y autónomos y reforzar las políticas de empleo y formación.

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Las partidas también incluyen inversiones en infraestructuras universitarias, medidas de prevención de riesgos laborales, ayudas para modernizar el pequeño comercio y actuaciones destinadas a mejorar la competitividad de la industria. Los recursos se distribuirán entre las distintas direcciones generales de la Consejería, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y organismos vinculados.

Más de 583 millones para universidades e investigación La Dirección General de Universidades e Investigación dispondrá de 583,6 millones de euros para financiar el funcionamiento de las universidades públicas, las infraestructuras de los campus, las becas y los proyectos científicos.

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La financiación ordinaria de las universidades públicas alcanzará los 509,7 millones de euros, a los que se suman 70,7 millones para inversiones en infraestructuras y equipamientos. El presupuesto contempla, además, 12,6 millones para la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de grado de estudiantes empadronados en Castilla y León y 6,3 millones para becas universitarias.

Entre las principales actuaciones figura el Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031, dotado con 21 millones de euros. También se incluyen fondos para la rehabilitación de campus, la incorporación de investigadores y la transferencia de conocimiento entre las universidades y las empresas.

En investigación, las cuentas reservan 17,4 millones de euros para atraer, incorporar y consolidar talento, además de recursos para personal técnico, investigadores predoctorales y posdoctorales y grupos de investigación.

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Ayudas para modernizar la industria La Dirección General de Industria contará con 14,55 millones de euros para impulsar la transformación digital, la modernización de instalaciones productivas y la ciberseguridad industrial.

De esa cantidad, 5,25 millones se destinarán a la digitalización de la industria, con ayudas para incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica colaborativa y el análisis de datos. Otros 2,7 millones servirán para apoyar la adquisición de maquinaria y la renovación de equipos en pequeñas y medianas industrias.

El proyecto incluye también financiación para iniciativas tecnológicas, proyectos europeos de innovación y actuaciones relacionadas con el desarrollo industrial. A estas medidas se suman 100 millones de euros, a través de SOMACYL e ICECYL, para el desarrollo y acondicionamiento de polígonos empresariales y suelo industrial.

Más de 279 millones para el empleo El Servicio Público de Empleo de Castilla y León dispondrá de 279,3 millones de euros, de los que más de 225 millones se dirigirán a políticas activas de empleo, incluida la modernización del organismo.

Entre las partidas destacadas figuran 11,35 millones para incentivar la contratación indefinida y 51,7 millones para programas de empleo local. Dentro de estos últimos se incluyen 29 millones para el Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL), 7,16 millones para ELEX, dirigido a la contratación de personas con discapacidad, y seis millones para JOVEL, destinado al empleo juvenil.

La formación para el empleo contará con cerca de 130 millones de euros. De ellos, 68,87 millones se destinarán a formación y recualificación profesional, mientras que otros 55,15 millones financiarán programas de formación dual y colaboración entre centros formativos y empresas.

El presupuesto también reserva cerca de 21 millones para modernizar las oficinas de empleo, renovar instalaciones y mejorar los sistemas y servicios del ECYL.

88,94 millones para autónomos y economía social La Dirección General de Economía Social y Autónomos contará con 88,94 millones de euros para apoyar el emprendimiento, la continuidad de los negocios y la actividad de las entidades de economía social.

El denominado Kit de Autónomos tendrá una dotación global de 42,23 millones de euros, incluidos los recursos gestionados por el ECYL. Entre sus medidas destacan los 30 millones destinados al Bono Autónomos, que contempla ayudas directas de 300 euros por beneficiario.

También se incluyen 3,05 millones para Relevacyl, destinado a facilitar el relevo generacional de negocios; 1,67 millones para Consolidacyl, dirigido a apoyar el pago de cuotas a la Seguridad Social, y 1,18 millones para el Bono Recupera-T.

En economía social, las cuentas contemplan cerca de 45 millones de euros para favorecer el empleo inclusivo y respaldar a cooperativas, sociedades laborales y centros especiales de empleo. De esa cantidad, 38,39 millones se destinarán a fomentar el empleo de personas con discapacidad en estos centros.

Prevención de riesgos y apoyo al comercio La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales dispondrá de 32,52 millones de euros. De ellos, 13,5 millones se destinarán a prevención de riesgos laborales, con especial atención a las ayudas para inversiones empresariales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

Entre las actuaciones previstas figuran tres millones de euros para retirar cubiertas con amianto y 880.000 euros para iniciativas de bienestar laboral, como espacios cardioprotegidos y programas de actividad física.

Por su parte, la Dirección General de Comercio y Consumo contará con 20,83 millones de euros para modernizar establecimientos, dinamizar la actividad comercial y respaldar al comercio rural.

El presupuesto incluye dos millones para modernizar y digitalizar el pequeño comercio, 4,12 millones para iniciativas de dinamización comercial en colaboración con entidades locales y 1,2 millones para ayudas destinadas al mantenimiento, reforma y apertura de establecimientos en el medio rural.

La artesanía, el textil y la moda dispondrán de más de 1,63 millones de euros para actuaciones de modernización, formación y promoción.

Sin desglose provincial detallado El proyecto recoge actuaciones y partidas de ámbito autonómico, aunque el desglose facilitado por la Consejería no concreta qué cantidad de estos 1.044,42 millones de euros corresponderá específicamente a la provincia de Salamanca.