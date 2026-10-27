La actualización del inventario municipal de Salamanca destapa un total de 3.826 bienes entre calles, plazas o parques

Este martes 27 de octubre, el Ayuntamiento de Salamanca ha publicado la actualización su Inventario General de Bienes y Derechos. Tal y como apuntan desde la institución, se trata de un documento que incluye una "relación completa y verificada de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, conforme a los criterios establecidos por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales".

Publicidad Publicidad

En total, este inventario municipal recoge en la actualidad un total de 3.826 bienes, repartidos de la siguiente manera: 303 bienes inmuebles urbanos; 18 bienes inmuebles rústicos; 1.360 vías urbanas; 33 vías rústicas; 551 bienes del Patrimonio Municipal del Suelo; 240 parques y jardines; 65 derechos reales; 841 bienes muebles histórico‑artísticos; 21 valores mobiliarios; 121 vehículos; 116 bienes muebles; y, 157 bienes y derechos revertibles.

Para la elaboración de dicho inventario, el Departamento Municipal de Patrimonio ha llevado a cabo "un trabajo técnico minucioso y prolongado de investigación y comprobación de la situación física y jurídica de cada bien en el Registro de la Propiedad, el Catastro y el Archivo Municipal".

Publicidad Publicidad

A lo largo de este extenso y pormenorizado proceso, se han recopilado títulos, notas simples, certificaciones catastrales, acuerdos, planos y documentación gráfica, que han sido ordenados, digitalizados y asociados a cada ficha de inventario.