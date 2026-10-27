Muere un motorista tras quedar atrapado bajo su moto en un zarzal en La Calzada de Béjar

Un motorista ha quedado atrapado bajo su motocicleta en Montemayor del Río. Según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, se trataba de un varón de unos 65 años que además se encontraba dentro de un zarzal.

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Hasta el lugar se desplazaron medios de los bomberos de la Diputación de Salamanca, además de una ambulancia del SACYL, que también ha indicado la dificultad de poder atender al hombre tras encontrarse en el interior de la arbustiva. Poco después, confirmaban la muerte del hombre.

Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico también se ha movilizado hasta el lugar de cara a controlar el tráfico de la zona y al tratarse de la carretera secundaria que une La Calzada de Béjar con Montemayor del Río, la conocida como el Tranco del Diablo.