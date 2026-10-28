Los autónomos tendrán seis meses más de ayuda de la Junta para pagar las cuotas de la Seguridad Social

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio reforzará el próximo año el 'programa Consolidacyl' y ampliará de 18 a 24 meses el periodo de apoyo al pago de las cuotas de la Seguridad Social, con ayudas de hasta 3.000 euro por beneficiario para lo que destinará un presupuesto inicial de 1,67 millones de euros "ampliable", según informa Europa Press.

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Así lo ha avanzado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que contempla 88,94 millones de euros para medidas de apoyo al trabajo autónomo, el emprendimiento, la continuidad de los negocios y la actividad de las entidades de economía social.

El presupuesto incluye el denominado 'Kit de Autónomos' con una dotación global de 42,23 millones de los que 35,9 millones corresponden a la Dirección General de Economía Social para respaldar una estrategia integral con cinco líneas de actuación en apoyo al trabajador autónomo en todas las etapas de su actividad para favorecer el relevo generacional "y ofrecer protección ante situaciones que puedan comprometer su continuidad".

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