Los sorteos para la designación de los integrantes de las mesas electorales por el 29N se realizarán la próxima semana

Los sorteos para la designación de los integrantes de la mesas electorales con motivo de las elecciones del próximo 29 de noviembre se realizarán la próxima semana.

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Los miembros que compongan las mesas electorales serán elegidos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

El ‘Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales’ se aprobó este martes en el Consejo de Ministros: una guía que regula el desarrollo completo de las elecciones a Cortes Generales convocadas para el 29N.

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El Ministerio del Interior ha actualizado el protocolo y ha diseñado unas guías destinadas a facilitar la comprensión de todos los integrantes de las mesas electorales y a garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Las notificaciones a las personas elegidas para ser miembros de mesa electoral deberán ir acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares.

La primera parte del manual fija el desarrollo de la jornada electoral, desde la constitución de la mesa hasta el cierre de las urnas; la mesa tendrá que supervisar el estado del material electoral, incluido el precinto de las urnas, las cabinas y la distribución de papeletas y sobres, así como los listados censales; además, la guía incluye protocolos de actuación cuando la persona que vota sea sorda y usuaria de lengua de signos o sordociega, tenga discapacidad intelectual o dificultades de comprensión o tenga una discapacidad física o movilidad reducida.

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