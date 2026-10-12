Un incendio en un AVE obliga a interrumpir la circulación entre Madrid y Barcelona

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona recupera progresivamente la normalidad este lunes después de quedar interrumpida durante varias horas por un incendio en un tren AVE a la altura de Ricla, en Zaragoza.

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El fuego se ha detectado sobre las 16:05 horas en la cabina de cola de un convoy que había partido de Madrid Puerta de Atocha a las 14:27 horas con destino a Figueres (Girona). Los 283 pasajeros que viajaban a bordo han sido evacuados siguiendo los protocolos de seguridad y no se han registrado heridos.

Según ha recogido Europa Press la incidencia ha provocado la detención de trenes en distintas estaciones y la anulación de varias salidas previstas durante la tarde. Según los datos facilitados por Renfe, la avería ha afectado a 33 trenes y a un total de 12.979 viajeros. De los convoyes afectados, 18 no han podido salir de sus estaciones de origen y otros 14 han quedado detenidos en diferentes estaciones.

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Renfe investiga las causas del incendio Los bomberos han conseguido extinguir el fuego a media tarde. Tras comprobar el estado de las infraestructuras, Adif ha iniciado el restablecimiento paulatino de la circulación ferroviaria.

Renfe prevé que los trenes que permanecen detenidos comiencen a circular de nuevo a partir de las 23:00 horas, aunque la recuperación del servicio se está realizando de manera progresiva.

Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio. Renfe ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y ha pedido disculpas a los pasajeros afectados.

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