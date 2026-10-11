El Congreso aplaza el debate de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

Los reales decretos leyes de vivienda no se debatirán esta semana en la Diputación Permanente del Congreso. Tras la disolución de las Cortes por las elecciones del 29 de noviembre, este órgano dispone de un mes para convalidar o derogar ambas normas, aprobadas por el Gobierno el pasado martes tras haber sido rechazadas en la Cámara el 2 de octubre.

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El primer decreto tiene asegurada su convalidación gracias al apoyo del PNV, sumando 35 votos a favor. El texto incluye la suspensión de desahucios vulnerables hasta 2030, el tope del 2 % a las subidas del alquiler, incentivos fiscales, la regulación de pisos turísticos y la línea de préstamos "Tu Casa", dotada con 10.000 millones de euros para ayudar en la entrada de la hipoteca.

Por el contrario, el segundo texto, impulsado tras el caso de Maricarmen y apoyado por el Sindicato de Inquilinas en vísperas de la huelga del 11 de noviembre, decayó por el rechazo de la formación vasca. La medida pretendía imponer prórrogas de cinco a siete años en los contratos finalizados e indemnizaciones para los arrendatarios.