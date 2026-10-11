(86-58) Canella marca el ritmo de un divertido Avenida

Buena imagen de Avenida en casa. Las charras ganaron por 86-58 a Gernika con un divertido juego coral y con Marta Canella a gran nivel marcando el ritmo del ataque salmantino.

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El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. Las salmantinas comenzaron con fuerza con un triple de Soriano, una canasta tras rebotes ofensivo de Johansson y dos puntos de Roumy (7-2). Sin embargo, Gernika se desperezaba en el partido con acierto desde la línea de tres y volteaba la situación (10-16). Ahí pidió tiempo muerto Raquel Romo. La entrenadora salmantina ajustó piezas y un triple de Canella cerraba el primer acto con 18-20.

El segundo cuarto comenzó con Avenida como un ciclón en la pista y con una gran defensa. Del 18-20 al 25-20 en tres minutos y medio. Y ahora era Gernika el que paraba el choque con un tiempo muerto.

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Lo que llegó tras fue otro gran arreón de las charras. Canella, Soriano y Mikulasikova ofrecían buenos movimientos en la pista y agrandaban el parcial de cuarto hasta el 15-0. Y otra vez Gernika tenía que parar el partido en busca de soluciones.

El segundo cuarto tenía una figura por encima de todos: Canella. La ‘8’ de Avenida dominó los diez minutos con una naturalidad pasmosa y cerró el cuarto con un triple sobre la bocina para poner el 40-25.

Tras el paso por los vestuarios, Avenida no titubeó en romper el partido. Parcial de 10-2 y las bufandas al aire en el pabellón. Un equipo divertido, ofensivo y con ilusión. El aluvión charro se cerró con buenos minutos (y puntos) de Fassina para poner el 66-44 a falta de diez minutos.

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