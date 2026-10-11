Raquel Romo pone al alza la comunión entre el equipo y afición

El gran partido de Avenida solo tuvo un ‘pero’, la posible lesión de Canella. La entrenadora Raquel Romo explicaba cómo vio a su equipo ante Gernika y también puso al alza la comunión con la afición.

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Valoración. “El inicio de partido nos ha costado un poco porque hemos salido agarrotadas. Nos mantiene el rebote ofensivo. En el segundo cuarto hemos dejado a Gernika en cinco puntos. La segunda parte, lo muy positivo es que hemos seguido trabajando en la misma línea a pesar de quince arriba. Hemos conseguido veinte asistencias, que queríamos generar ventajas. Solo me preocupa un poquito es ese momento de Canella”.

Susto de Marta Canella. “Ningún drama. Esperamos a que los doctores la vean. Ha podido salir caminando y demás y espero que no sea muy grave”.

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