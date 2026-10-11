Raquel Romo pone al alza la comunión entre el equipo y afición

El gran partido de Avenida solo tuvo un ‘pero’, la posible lesión de Canella. La entrenadora Raquel Romo explicaba cómo vio a su equipo ante Gernika y también puso al alza la comunión con la afición.
Valoración. “El inicio de partido nos ha costado un poco porque hemos salido agarrotadas. Nos mantiene el rebote ofensivo. En el segundo cuarto hemos dejado a Gernika en cinco puntos. La segunda parte, lo muy positivo es que hemos seguido trabajando en la misma línea a pesar de quince arriba. Hemos conseguido veinte asistencias, que queríamos generar ventajas. Solo me preocupa un poquito es ese momento de Canella”.
Susto de Marta Canella. “Ningún drama. Esperamos a que los doctores la vean. Ha podido salir caminando y demás y espero que no sea muy grave”.
Comunión equipo y afición. “Era uno de los objetivos, ser uno. Me alegra ver que la gente lo esté disfrutando, las chicas lo disfrutan y yo también. Me he dado cuenta casi al final. Siempre hay momentos que lo sientes y si tenemos una debilidad, ellos nos levantan”.