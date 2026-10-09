"Nos va a aportar seguridad en la pintura, buenas situaciones de pick and roll y, además, su lectura de juego y capacidad de pase se adapta al equipo que estamos construyendo”. Esas son las palabras de Raquel Romo sobre Kennedy Brown, nueva jugadora de Avenida.

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La pívot estadounidense, de 1,92 metros, llega procedente de la NCAA y quiere dejar atrás el mal fario de Green y Chloe Williams, que ni llegaron a debutar con el equipo salmantino.

Kennedy Brown ya ha entrenado con Avenida y ha vuelto a coincidir con Mikulasikova, con quien ya compartió vestuario en el Gorzow polaco en el que anotó diez puntos y diez rebotes de media por partido.