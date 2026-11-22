Avenida regresa a la senda del triunfo tras imponerse por 54-69 al colista Araski en el polideportivo Mendizorrotza. Las charras llegaban con las bajas de Fassina, Mikulasikova y Brown y trabajaron duro para suplir la desventaja numérica en el roster.
El primer cuarto fue clave (13-24). El equipo de Raquel Romo salió con energía y con las ideas muy claras. En defensa, las jugadoras se movían con mucho poderío y Araski era incapaz de acceder a la pintura salmantina.
El devenir del partido comenzó a mermar las fuerzas salmantinas y Araski fue creciendo en busca de su primer triunfo en la competición. El momento clave llegó con el 50-50 a falta de 7:28.
Ahí Raquel Romo tiró de inteligencia y paró el choque para recomponer a las suyas a través de la pizarra. Y fue impecable. Cuando el partido más quemaba, la entrenadora salmantina lideró a las suyas con un parcial de 4-19 y Avenida se llevó el choque de Vitoria.