Sara Roumy es uno de los fichajes acertados en Avenida durante esta temporada. La francesa ha dado un paso adelante en su primera experiencia en la Liga Femenina y pone en valor el inicio de temporada de Avenida.

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“Creo que tenemos un buen equipo y todavía tenemos que jugar más juntas para conocernos en el campo. Pero creo que tan pronto como tengamos ese clic, creo que nada puede detenernos”, explica Roumy.

De hecho, la francesa deja los resultados a un lado y explica las sensaciones del vestuario: “Hemos hecho un buen comienzo de temporada, incluso si el resultado al final de cada día no era el esperado. Trabajamos duro durante la semana para que podamos progresar y poder aprender de nuestros errores en los juegos. Lo mejor está por venir para nosotras”.