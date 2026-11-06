Raquel Romo: "Hemos anotado solo ocho puntos en el último cuarto"

Raquel Romo no ponía excusas a la derrota de su equipo y sí el foco en mejorar diferentes aspecto para regresar al triunfo en Liga Femenina.
Valoración. “Hemos empezado el partido muy bien y muy serias. Era la idea que teníamos de partido, la de controlar sus tiros y que sus interiores no nos generaran. Al descanso lo hemos hecho. A partir del descanso, hemos mantenido la idea y nos ha costado anotar al inicio del tercer cuarto hasta llegar a esa diferencia de diez puntos con el triple de Canella, que tenía la sensación de que estaba el partido controlado. En esos dos minutos finales de tercer cuarto, hemos encajado un parcial muy grande y se han metido en el partido. A partir de ahí nos ha costado anotar y hemos anotado solo ocho puntos en el último cuarto”.
Al descanso, Avenida perdía el rebote. “IDK es un equipo que rebotea muy bien, es de los mejores en la Liga. Pero nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo porque es uno de nuestros básicos para permitirnos correr. Otro de los puntos que nos ha cortado es el compartir balón, estamos por debajo de las asistencias que queríamos hoy”.
¿Cansancio físico tras Europa? “Lo que quiero explicar es que jugar una doble competición es un privilegio y no una excusa. Hay que adaptarse. Para eso necesitamos que las diez jugadoras estén para dar el máximo nivel en la pista y que las rotaciones sean rápidas”.
Dos victorias y cinco derrotas antes del parón. “Nosotros somos un equipo que queremos ser competitivos y queremos luchar por todo y que todo el que venga a nuestra pista, sufra. Hemos hecho mucho esfuerzo para quedarnos a cuatro puntos. Nos ha pasado también en Jairis o en Francia y estamos trabajando para mejorarlo, sin entrar a valorar victorias o derrotas y sin frustrarnos con ese balance”.