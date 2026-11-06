Avenida mide sus fuerzas ante Mirai Euskotren

Sin tiempo para el descanso, Avenida se mide esta tarde a Mirai Euskotren. El duelo dará inicio a las 20 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. La italiana Martina Fassina es baja para el encuentro y Elena Benito reforzará el plantel charro.

El equipo vasco llega a Salamanca con un bagaje de cuatro triunfos y dos derrotas y está entre los seis primeros clasificados. En su plantel, jugadoras como Faye, Tate o Robinson. "Han empezado muy sólidas en juego todos estos primeros partidos y nos van a exigir nuestro máximo nivel de competitividad y dureza", concluye la entrenadora salmantina sobre su rival.