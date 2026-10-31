Avenida cambia de mochila y se cita con Jairis

"Tenemos ganas de mantener la imagen". Esa es la declaración de intenciones de Raquel Romo y su Avenida para el choque ante Jairis de este domingo. A partir de las 12 horas, en el Fausto Vicent de Alcantarilla, los dos equipos se verán las caras en la sexta jornada de la Liga Femenina.

Publicidad Publicidad

Avenida llega al duelo con la baja de Martina Fassina y con Inés Santibáñez y Kennedy Brown golpeadas en el último encuentro. Además, las charras apenas han estado doce horas en Salamanca tras el viaje desde Bélgica y el viaje hacia Murcia.

“Estamos contentos por el partido en Eurocup, por ese paso adelante en crecimiento del equipo y ya conocíamos la situación de viajes que iba a tocar y estamos con ganas de afrontar el reto, de mantener la imagen mostrada en el partido anterior y ser capaces de competir en las mejores condiciones”, explica Raquel Romo.

Publicidad Publicidad