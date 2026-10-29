(55-87) Avenida gana con solvencia en Namur

Avenida ganó con holgura, justicia y solvencia en Namur. Las charras vencieron por 55-87 con una Roumy liderando el ataque de las azulonas.

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Las charras fueron al ataque desde el inicio y quisieron imponer su ritmo de juego desde los primeros compases del choque. Namur aguantó los diez primeros minutos, aunque Avenida se marchaba por delante con 17-23.

En el segundo acto, el equipo de Raquel Romo se impuso desde una imponente defensa (encajó solo seis puntos) y rompió con puño de hierro el marcador (23-44 al descanso). Roumy, con diez puntos, era la más destacada al asueto.

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La segunda mitad no tuvo mayor misterio. Avenida nunca aflojó. No quiso aflojar y no debía aflojar. No solo estaba en juego ganar el partido, también crecer como equipo. Raquel Romo movía sus piezas para no sobrecargar de minutos y el partido estaba ya resuelto casi desde el descanso.