Fassina, baja en Avenida para medirse a Namur

"A las molestias que no desaparecen en jugadoras como Inés o Marta, se une esta semana la ausencia durante todos los entrenamientos en Salamanca de Brown, por problemas gastrointestinales y, como remate, en los últimos momentos del entrenamiento de ayer en casa, Martina Fassina se hizo daño en su pierna y no ha viajado con el equipo a la espera de más pruebas, con lo que el equipo se queda en cuadro en medio de una vorágine de cuatro partidos en ocho días", indica el comunicado de Avenida.

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El equipo charro ha viajado en cuadro al duelo de Eurocup Women ante Namur. El choque tendrá lugar a las 20:30 horas en suelo francés. Y lo tendrá que hacer sin dos de las piezas de Raquel Romo.

La entrenadora charra reconoce la dificultar de afrontar el encuentro con solo nueve jugadoras del primer equipo y con Brown en una situación muy delicada: "Es complicado en lo físico, con Martina que se acaba de hacer daño, las molestias que arrastramos y solo nos queda estar unidas y confiar en lo que hacemos cada día y que esa rotación más justa no nos pase factura".